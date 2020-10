'Temiz bir havada hareket bağırsak sağlığı için önem taşımakta' - Son Dakika

MİKROBİYOTA ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay, "Koronavirüsten kendimizi korumak için bağırsak sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Oksijenli temiz bir havada hareket bağırsak sağlığı için de önem taşımaktadır" dedi.

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan 'Güven Yaşam Ters Düz Söyleşileri'nin ilki gerçekleştirildi. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfının, özellikle pandemi sürecinden en çok etkilenen ileri yaştaki bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve yaşlı bakımı konusunda karar vericilere yön vererek destek olmak amacıyla başlattığı söyleşilere, vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yoğun ilgi gösterdi. İlk program, İletişim Uzmanı Özgür Aksuna moderatörlüğünde, Mikrobiyota ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay, Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç ile şarkıcı Barbaros'un katılımıyla gerçekleştirildi.

'MİKROORGANİZMALAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'Program sonunda DHA 'nın sorularını yanıtlayan, Mikrobiyota ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay, sağlıklı yaşamın sağlıklı bağırsakla ilişkili olduğunu söyledi. Bağırsak sağlığının koronavirüs döneminde de çok önem taşıdığını ifade eden Yalınay, "Koronavirüsten kendimizi korumak için bağırsak sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı yaşamın iyi bir beslenme ve bağırsakların korunması anlamında doğru bir probiyotik yönetimi, bazı desteklerle bağışıklık sistemimizi koruyup kollayabilmek amacıyla devrede olmasını tavsiye ediyoruz. Bağırsaklarımızdaki küçük mikroorganizmalar aslında bağışıklık sistemimizin iyi çalışmasında çok önemli rol oynuyor. Bu durum güncel bilimsel yayınlarda çok vurgulandı. C vitamini gibi antioksidanların ve çinko benzeri minerallerin devrede olması, bazı omega 3 gibi yağ desteklerinin, D vitamininin eksikliğinin olmaması ve yeterli düzeyde olması bütün hastalarımıza ve vatandaşlarımıza tavsiye olarak sunacağımız bir öneridir" dedi.'TEMİZ HAVADA HAREKET BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR'Yalınay, yaşın bağışıklık sistemi için önemli bir sınır olmadığını hatırlatarak, şunları belirtti: "Biz aslında bağırsağımızı ve mikrobiyotamızı doğru koruduğumuz zaman daha sağlıklı oluyoruz. Sağlık koşulu, beslenme, egzersiz, hareket ve iyi bir uykuyla sağlanabilir. Esasında beslenme düzeninde nitelikli karbonhidrat, protein ve iyi yağların bir arada olması ve C vitamini doğal kaynaklardan alınamıyorsa destek olarak alınması tavsiye edilir. Bizim kendimize ait alanları geliştirebilmek ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir bağırsak koşulunun oluşması, bağışıklık sistemimizin iyi desteklenmesi anlamında, çok önemli bir yerde durmaktadır. Hareket kısmı yürüyüşlerle giderilebilir. Oksijenli temiz bir havada hareket bağırsak sağlığı için de önem taşımaktadır"Ayrıca programda, Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç, Ankara tarihi ve gezilecek yerler hakkında bilgi verirken, şarkıcı Barbaros ise şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Güven Yaşam Ters Düz Söyleşileri her ay farklı konu ve konuklarla Güven Hastanesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.