'Temiz bir havada hareket bağırsak sağlığı için önem taşımakta' - Son Dakika

MİKROBİYOTA ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay, "Koronavirüsten kendimizi korumak için bağırsak sağlığımıza dikkat etmemiz gerekir. Oksijenli temiz bir havada hareket bağırsak sağlığı için de önem taşımaktadır" dedi.

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan 'Güven Yaşam Ters Düz Söyleşileri'nin ilki gerçekleştirildi. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfının, özellikle pandemi sürecinden en çok etkilenen ileri yaştaki bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve yaşlı bakımı konusunda karar vericilere yön vererek destek olmak amacıyla başlattığı söyleşilere, vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yoğun ilgi gösterdi. İlk program, İletişim Uzmanı Özgür Aksuna moderatörlüğünde, Mikrobiyota ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay, Tarihçi ve Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç ile şarkıcı Barbaros'un katılımıyla gerçekleştirildi.