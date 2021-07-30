TEMİZ CAMİ, HUZURLU İBADET

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik kapsamında cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada Antakya Belediyesi'nin kutsal mekanların temizliğine önem verdiği ve her zaman temiz kalması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları özenle gerçekleştirdiği, vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının periyodik olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların, pandeminin tamamen biteceği süreye kadar daha sık devam edeceği belirtildi.

Yayın Tarihi :

30 Temmuz, 2021