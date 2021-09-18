TEMİZ ÇEVRE İÇİN ALANDAYDILAR - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Dünya Temizlik Günü münasebetiyle çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ve Let's Do İt Elazığ İl Temsilciği tarafından 18 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebetiyle çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda gönüllü ve vatandaş katıldı. Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesinde bulunan bir alanı temizleyen gönüllüler, cam, izmarit, plastik ve ambalaj gibi birçok atığı topladı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara çevre kirliğinin önlenmesi için farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Le'ts Do İt Derneği Elazığ İl Temsilcisi İhsan Babürhan, 180 ülkede ve Türkiye'de 81 ilde 300 noktada temizlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Amacımız insanların çevre körlüğü ve çevre kirliliğini bir nebze de olsa farkındalığına varıp güzel, temiz bir ülke ve dünya bırakıp duyarlı insanlar oluşturmak. Birçok hastalık ve orman yangınları kirlilikten meydana geliyor. Bizim de amacımız insanlara farkındalık oluşturup bunları ortadan kaldırmak" dedi.

Gönüllülerden Büşra Genç, farkındalık yaratma adına çöp toplamaya geldiğini dile getirerek,"Temiz bir çevre ve temiz bir toplum olmasını istiyoruz. Üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. İnsanlar üzerine düşen görevleri yapmazsa görüldüğü üzere çöpler birikiyor ve atmamız gerektiğini düşünüyorum"diye konuştu. Gönüllülerden Besra Özcan ise, "Dünya temizlik günü vasıtasıyla gönüllü arkadaşlarımız ve duyarlı vatandaşlarımız ile beraber çevre temizliği yapıyoruz. Yere atılan her bir çöp bizim geleceğimizi kötü bir şekilde etkiliyor. Bizler de bu farkındalığı oluşturmak için el ele verip çevremizi ve dünyamızı temizliyoruz. Sonuç itibarıyla il bizim, ülke bizim, dünya bizim" diye konuştu.