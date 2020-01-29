Temiz çevre temiz Pursaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temiz çevre temiz Pursaklar - Son Dakika

Temiz çevre temiz Pursaklar

6 saat önce

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Temiz çevre temiz Pursaklar, System.String[]

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz, ferah, sağlıklı, huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırarak yaz aylarında başlatılan temizlik seferberliğini kışın da devam ettiriyor.


Yaptığı temizlik seferberliği ile ilçe genelinde ara sokaklar ve caddelerde; yol yıkama ve durak temizliği, konteyner yıkama, çöpler ve gelişigüzel bırakılan şişeler, poşetler, evsel atıklar ve cam kırıkları ve dökülen yapraklar, görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıklar ve pek çok alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler karış karış, köşe bucak temizlik faaliyetini sürdürüyor.


"Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi ile temizlik seferberliğinde önemli bir yol kat ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleceğimize, sağlık ve umutla bakabilmek sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Belediye olarak bu yönde aralıksız çalışıyoruz. Çevreye karşı duyarlılık oluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bu yönde hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Ekiplerimiz de tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Şehrimizin bütün ana cadde ve sokaklarda her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Vakumlu süpürme araçları ve süpürge ekipleri ile gün içerisinde şehrimizdeki cadde ve sokaklar periyodik olarak süpürülüyor. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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