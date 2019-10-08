Son Dakika Haberleri: "Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı" projesi
Son Dakika Güncel 'Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı' projesi

"Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı" projesi

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönüller tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı" projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönüller tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı" projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Projeye, AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Gençlik Merkezi ile Oğulcan Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri destek verdi.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temiz bir Reyhanlı için el ele verdiklerini söyledi.

Gençlik kolları üyeleri ve öğrencilerle ilçenin en yoğun caddelerinde çevre temizliği yaptıklarını ifade eden Horoz, "Daha temiz ve yaşanası bir Reyhanlı için her zaman bu tür projeleri destekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Lisesi, Reyhanlı, AK Parti, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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