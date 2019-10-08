Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönüller tarafından, "Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı" projesi kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Projeye, AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Gençlik Merkezi ile Oğulcan Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri destek verdi.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temiz bir Reyhanlı için el ele verdiklerini söyledi.

Gençlik kolları üyeleri ve öğrencilerle ilçenin en yoğun caddelerinde çevre temizliği yaptıklarını ifade eden Horoz, "Daha temiz ve yaşanası bir Reyhanlı için her zaman bu tür projeleri destekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.