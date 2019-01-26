Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi
(DÜ) Rektörlüğünce hayata geçirilen ve üniversitenin tüm birimlerine yayılan 2019 yılının ilk "Temiz Düzce-Temiz Üniversite" etkinliği, üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.
DÜ'nün tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile araştırma merkezleri ve idari birimlerince periyotlar halinde düzenlenen "Temiz Düzce-Temiz Üniversite" etkinliği, Konuralp
Yerleşkesinde, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ormancılık Meslek Yüksekokulunca yapıldı.
Etkinliğe, DÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram ile Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu akademik ve idari birim yöneticileri ile personelleri katıldı.
Etkinlikte, Orman Fakültesinin çevresi ile yollar, yeşil alanlar ve DÜ ana giriş kapısı dikkatli ve itinalı bir çalışma sonucu daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Yüksekokullar ve meslek yüksekokulları da kendi yerleşke alanlarında temizlik faaliyeti yürüttü.