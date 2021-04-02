Temiz Enerji Teknoloji Merkezi Konya'da açılıyor - Son Dakika

Temiz Enerji Teknoloji Merkezi Konya'da açılıyor

02.04.2021 10:24
Temiz Enerji Teknoloji Merkezi Konya'da açılıyor, System.String[]

Enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan "kayıp halka" olarak değerlendirilen hidrojen, Konya'da kurulan laboratuvarda; hidrojenin doğalgaz ile harmanlanıp, temiz enerji olarak vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan "kayıp halka" olarak değerlendirilen hidrojen, Konya'da kurulan laboratuvarda; hidrojenin doğalgaz ile harmanlanıp, temiz enerji olarak vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin belirli oranla doğalgaza enjekte edileceği ve performansını artıracak laboratuvarın açılışını Konya'da yapacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğalgazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla temiz enerji, orta vadede tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda azaltma hedefi ile hareket eden Enerji Bakanlığı bu kez yapacağı hamle ile doğalgazda verimliliği de artıracak.

Düşük ve sıfır karbonlu hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen anlamına gelirken, bu yenilenebilir hidrojen, bir süredir enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan "kayıp halka" olarak değerlendirilmekteydi. Türkiye Doğal Daz Dağıtıcıları Birliği Teknik Merkezi GAZBİR-GAZMER' in Konya'da kurduğu tesis ile kayıp halka bulunurken, enerjide ithalatçı konumda bulunan Türkiye'nin bu hamle ile enerji kullanım verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye 156 bin kilometrelik doğalgaz dağıtım şebeke uzunluğu ile Avrupa'nın en büyük 6'ncı doğalgaz şebekesine sahipken, şu an 81 ilin tamamı ve 589 yerleşim yerinde doğalgaz kullanılıyor. Mevcut doğal gaz şebekesi ile Türkiye nüfusunun yüzde 82'nin üzerindeki insan doğalgaz hizmetinden yararlanabiliyor ve 2021 yılı itibari ile 68 milyon insan için hazır hale getirilen doğal gaz şebekesinden faydalanan nüfus 55 milyona ulaşmış durumda. 13 milyon kişi ise yatırım tamamlandığı halde henüz doğal gaz kullanımına geçmezken, Türkiye'nin son 10 yıllık doğalgaz tüketimi ise ortalama 46 milyar metreküplerde seyrediyor.

EPDK tarafından onaylanan, AKSA Doğalgaz tarafından finanse edilen, yenilenebilir gaz üretimi projesi; GAZBİR-GAZMER tarafından yürütülüyor. 2020 yılının ilk aylarında başlatılan proje ile Konya'da Türkiye'nin ilk Power to Gas projesi de başlamış oldu. Bu proje ile Türkiye'de ilk defa doğalgaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi hayata geçirilecek. Proje ile çevreye etkileri azaltılmış ve karbonsuzlaştırma çabalarına katkı sağlayacak bir çözüm geliştirilmesi hedeflenirken, güneş panelleri, rüzgar türbini ve yakıt hücresi ile ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan bir laboratuvar kurularak, hem akademik alanda hem de endüstriyel alanda yol gösterici çalışmalar ortaya konulmaya başlandı.

GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji Merkezi'nde test amaçlı sırasıyla oransal olarak ortalama yüzde 5-10-15-20'ye kadar hidrojen ile yüzde 95-90-85-80'e kadar doğalgaz karıştırıldı ve elde edilen karışım, test amaçlı yakıldı ve başarılı sonuçlar alındı. Türkiye'de yürütülen doğalgaz sistemlerine hidrojen enjekte projesinin ilk sonuçlarına göre, şu anki doğalgaz iç tesisatlarında ve tüketici cihazlarında önemli bir değişikliğe gerek kalmaksızın hidrojenin, dağıtım ağlarında doğalgazla birlikte en fazla yüzde 20 oranında karıştırılabileceği test edilmiş oldu. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temiz Enerji Teknoloji Merkezi Konya'da açılıyor - Son Dakika


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