Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor - Son Dakika

Konya'da güneş enerjisi santralinden 26 yerleşim birimindeki tüm tesislerinin elektriğini karşılayan Sarayönü Belediyesi, yenilenebilir enerjiyle sağladığı tasarrufla doğayı da koruyor.

İhtiyaç duyduğu elektriği, temiz enerjiden karşılamak için güneş enerjisi santrali kuran ilçe belediyesi, saatte 999 kilovat elektrik üretiyor. Santral verilerine göre tesis, yaklaşık 500 bin ağaçlık orman kadar karbon emisyonunun azaltılmasını sağlıyor.

Üretilen enerjinin yüzde 60'ıyla tüm ilçenin sokak aydınlatma giderini ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayan belediye, tüketimden kalanı da elektrik dağıtım şirketine satarak yeni yatırımlar için kaynak oluşturuyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine, temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunu, santral yatırımına da sonraki nesilleri düşünerek karar verdiklerini söyledi.

Santralin 3 bin 8 güneş paneliyle üretim yaptığını belirten Solak, elektrik sarfiyatının artık belediye bütçesine yük olmadığını, aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağladıklarını dile getirdi.

"Gelecek nesillere temiz bir doğayı miras bırakmak istiyoruz"

Aynı kapasite bir santral daha kurmayı planladıklarını kaydeden Solak, "Belediyemizin kullandığı enerji miktarına bağlı olarak projemizi şekillendirdik. Santralimiz, 26 mahallemizde tüm sokak aydınlatmaları da dahil bize bağlı tüm atölyeler, tesisler ve taş ocaklarının elektriğini karşılıyor. Ayrıca fazlasını da enerji dağıtım şirketine satıyoruz. Yatırımlarımız için belediyemize de ciddi bir kaynak sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakma sorumluluğunu taşıdıklarına dikkati çeken Solak, şöyle konuştu:

"Çevreye duyarlı projeler üretmeye gayret ediyoruz. Yaşanabilir bir çevre istiyoruz. Çevresiyle, doğasıyla, havasıyla, insanının yaşam kalitesiyle gelecek nesillere iyi bir miras bırakma konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Güneş enerjisi santrali de buna vesile sağlayacak çok iyi araç. İlçemizde özel yatırımcıların rüzgar enerjisi projeleri de var. Onları da destekliyoruz. Güneş enerjisi santrali projemizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da hükümetimiz de bizi destekliyor. Biz de buna uygun projeleri üretmeye devam ediyoruz."

"25 yıl çevresel ve ekonomik fayda sağlayacak"

Solak, ilçede hayata geçen çevre dostu projelerde hava kalitesinde çok ciddi bir iyileşme meydana geldiğini vurguladı.

Santralin ilçeye 25 yıl çevresel ve ekonomik fayda sağlayacağını anımsatan Solak, "Güneş enerjisi santralleri enerji bağımlılığı ve doğanın temiz kalması noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Kömürle, doğalgazla üretilen elektriğin bilindiği gibi çevreye olumsuz etkileri var ama güneş enerjisinde böyle bir durum söz konusu değil. Tamamen temiz bir enerji. Ayrıca çevresel olarak baktığımızda ilçemizde doğalgazın yaygınlaşmasıyla fosil yakıt kullanımı da en aza indi. Bu da hava kalitemizi çok etkiledi." dedi.