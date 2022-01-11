Üye Girişi
Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor - Son Dakika

Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor

11.01.2022 10:59

Konya'da güneş enerjisi santralinden 26 yerleşim birimindeki tüm tesislerinin elektriğini karşılayan Sarayönü Belediyesi, yenilenebilir enerjiyle sağladığı tasarrufla doğayı da koruyor.

Konya'da güneş enerjisi santralinden 26 yerleşim birimindeki tüm tesislerinin elektriğini karşılayan Sarayönü Belediyesi, yenilenebilir enerjiyle sağladığı tasarrufla doğayı da koruyor.

İhtiyaç duyduğu elektriği, temiz enerjiden karşılamak için güneş enerjisi santrali kuran ilçe belediyesi, saatte 999 kilovat elektrik üretiyor. Santral verilerine göre tesis, yaklaşık 500 bin ağaçlık orman kadar karbon emisyonunun azaltılmasını sağlıyor.

Üretilen enerjinin yüzde 60'ıyla tüm ilçenin sokak aydınlatma giderini ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayan belediye, tüketimden kalanı da elektrik dağıtım şirketine satarak yeni yatırımlar için kaynak oluşturuyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine, temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunu, santral yatırımına da sonraki nesilleri düşünerek karar verdiklerini söyledi.

Santralin 3 bin 8 güneş paneliyle üretim yaptığını belirten Solak, elektrik sarfiyatının artık belediye bütçesine yük olmadığını, aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağladıklarını dile getirdi.

"Gelecek nesillere temiz bir doğayı miras bırakmak istiyoruz"

Aynı kapasite bir santral daha kurmayı planladıklarını kaydeden Solak, "Belediyemizin kullandığı enerji miktarına bağlı olarak projemizi şekillendirdik. Santralimiz, 26 mahallemizde tüm sokak aydınlatmaları da dahil bize bağlı tüm atölyeler, tesisler ve taş ocaklarının elektriğini karşılıyor. Ayrıca fazlasını da enerji dağıtım şirketine satıyoruz. Yatırımlarımız için belediyemize de ciddi bir kaynak sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakma sorumluluğunu taşıdıklarına dikkati çeken Solak, şöyle konuştu:

"Çevreye duyarlı projeler üretmeye gayret ediyoruz. Yaşanabilir bir çevre istiyoruz. Çevresiyle, doğasıyla, havasıyla, insanının yaşam kalitesiyle gelecek nesillere iyi bir miras bırakma konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Güneş enerjisi santrali de buna vesile sağlayacak çok iyi araç. İlçemizde özel yatırımcıların rüzgar enerjisi projeleri de var. Onları da destekliyoruz. Güneş enerjisi santrali projemizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da hükümetimiz de bizi destekliyor. Biz de buna uygun projeleri üretmeye devam ediyoruz."

"25 yıl çevresel ve ekonomik fayda sağlayacak"

Solak, ilçede hayata geçen çevre dostu projelerde hava kalitesinde çok ciddi bir iyileşme meydana geldiğini vurguladı.

Santralin ilçeye 25 yıl çevresel ve ekonomik fayda sağlayacağını anımsatan Solak, "Güneş enerjisi santralleri enerji bağımlılığı ve doğanın temiz kalması noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Kömürle, doğalgazla üretilen elektriğin bilindiği gibi çevreye olumsuz etkileri var ama güneş enerjisinde böyle bir durum söz konusu değil. Tamamen temiz bir enerji. Ayrıca çevresel olarak baktığımızda ilçemizde doğalgazın yaygınlaşmasıyla fosil yakıt kullanımı da en aza indi. Bu da hava kalitemizi çok etkiledi." dedi.

Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor
Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor
Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor

YORUMLAR
500

Hisarcık, Sarayönü, Konya, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor - Son Dakika


Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi         
11:40
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
HDP'li Semra Güzel'in "Sözlüm" diye anlattığı terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş HDP'li Semra Güzel'in "Sözlüm" diye anlattığı terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş         
11:35
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59

Son Dakika Haberleri
11:39 Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi
11:36 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
11:14 Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti
11:13 Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu
11:03 Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır
10:56 Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi
10:55 6 yıl önceki cinayetin izinde! Bu nasıl köy: O onun kocasıyla, öbürü diğerinin karısıyla!
10:51 Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 11:44:47. #1.13#
SON DAKİKA: Temiz enerjiyle elektrik üreten belediye, bütçesine de katkı yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement