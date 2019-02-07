Temiz Evler Gülen Yüzler" Projesi

Edirne'nin Meriç ilçesinde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ev temizliklerinin yapılacağı "Temiz Evler Gülen Yüzler" projesi başlatıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ev temizliklerinin yapılacağı "Temiz Evler Gülen Yüzler" projesi başlatıldı.



Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, kaymakamlık olarak yeni bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdiklerini belirtti.



Meriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin temizleneceğini aktaran Güngör, "Vatandaşlarımız talep etmeleri durumunda yemekleri de yapılacaktır. Proje sayesinde vatandaşlarımız ile birebir sohbet edilerek samimi ve sıcak iletişim kurularak ihtiyaç ve talepleri tespit edilecektir.Sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlanacaktır. Mart ayında başlayacak projemizin 2019 yılı boyunca devam etmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.



Projenin başarılı olması halinde önümüzdeki yıllarda daha fazla aileye hizmet edilmesi için çalışmalar yapılacağını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:



"Bakıma muhtaç olan yaşlılarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik işlerinin yanı sarı diğer Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin ihtiyaçları ve sorunları çözülecektir. Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, öğrencilerimiz, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız. 'Yalnız değilsiniz' diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Projemize katkı sağlayan mütevelli heyet üyelerine ve vakıf çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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