Son Dakika Haberleri: Temiz Evler Gülen Yüzler" Projesi

Temiz Evler Gülen Yüzler" Projesi

1 saat önce

Meriç Kaymakamlığı, ilçede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik "Temiz Evler Gülen Yüzler" projesini başlattı.

Temiz Evler Gülen Yüzler
Meriç Kaymakamlığı, ilçede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik "Temiz Evler Gülen Yüzler" projesini başlattı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaptığı yazılı açıklamada kaymakamlık olarak yeni bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdiklerini belirtti.

Meriç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin temizleneceğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olma ilkesi gereği vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyoruz. Projemiz 2019 yılı boyunca devam edecek olup, bu süre zarfında vakfımızdan yardım alan 4 personel istihdam edildi. Bakıma muhtaç olan yaşlılarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir.

Bu proje ile yaşlı, engelli, muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi, yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik işlerinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin sorunları çözülecektir."

Güngör, ihtiyaç sahibi vatandaşların talep etmeleri halinde yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Meriç, Güncel
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