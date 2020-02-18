Temiz havuz suyu sertifikaları sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Temiz havuz suyu sertifikaları sahiplerine teslim edildi

7 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu 61 yüzme havuzundan 14'ü temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

Temiz havuz suyu sertifikaları sahiplerine teslim edildi, System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından yıl boyunca yapılan kontroller sonucu 61 yüzme havuzundan 14'ü temiz havuz suyu sertifikası almayı başardı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, havuz suyu temiz çıkan işletmelere teşekkür etti.

Kentte 61 yüzme havuzu bulunduğunu belirten Benli, en az 50 havuzun temiz havuz suyu sertifikasını almasını arzu ettiklerini, geçen sene bu sertifikayı 8 havuzun almaya başardığını aktardı.

Bu yıl da kontroller sonucu 14 havuzun sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Benli, bu sayının yukarı doğru çıkacağını ümit ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından geçilen sertifika töreninde, kurum temsilcilerine sertifikaları İl Sağlık Müdürü Benli tarafından teslim edildi.

Törene, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Hacı Bedir ve sertifika almaya hak kazanan Talas- Toki Bayan ve Bay Yüzme Havuzları, Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Yüzme Havuzu, Özel Bahçeşehir Koleji Kapalı Havuzu, Özel Doğa Koleji Kapalı Yüzme Havuzu, Fier Life Center Kapalı Bayan Havuzu, Wyndham Grand Oteli Kapalı Yüzme Havuzu, Talas, Develi, Hacılar, Felahiye, Yahyalı, Sosyal Yaşam Merkezleri Kapalı Yüzme Havuzları ile Pınarbaşı ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezi Kapalı Erkek Havuzu temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Ramazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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