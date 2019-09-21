Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Temiz Okul, Temiz Aile, Temiz Mahalle' isimli etkinliğe katıldı. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, öğrencilerle birlikte yürüyüş yaparak 'temizlik' konusuna dikkat çekti.



Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından Türkan Mehmet Akcan İlkokulu'nda 'Temiz Okul, Temiz Aile, Temiz Mahalle' etkinliği düzenlendi. Farkındalık amacı oluşturma amacını taşıyan etkinlik kapsamında öğrenciler, pankart açıp protokol eşliğinde sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Türkan Mehmet Akcan İlkokulu Müdürü Erol Taşdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonunda Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye etti.



'En büyük temizlik, kirletmemektir'



Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle Sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Türkan Mehmet Akcan İlkokulu Müdürünün şahsında tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Temiz Okul, Temiz Aile, Temiz Mahalle' kampanyası çerçevesinde hocalarımızın yapmış olduğu etkinliği hep birlikte icra ettik. Bizim amacımız; farkındalığı arttırabilmek. 'En büyük temizlik, kirletmemektir' sloganıyla yola çıkıyoruz. Geçmiş dönemlerde okullarımızda vermiş olduğumuz eğitimlerle aynı zamanda hareketlilik etkinliğini de araya katarak çocuklarımıza kirlenen sokakları temizlettik, sokakların kirletilmemesi gerekliliğini öğrencilerimize uygulamalı olarak göstermeye çalıştık. Tabi gönül ister ki sokaklarımızın hiç birinde bir tek çöp dahi olmasın ama bu da zamanla olacak. Zamanla bu farkındalığı çocuklarımıza aşılayarak, diğer taraftan da velilerimizi bilinçlendirerek daha temiz bir çevrede yaşayıp, gelecek nesillere daha temiz bir çevreyi teslim etmeye gayret göstereceğiz. İnşallah bu tür etkinlikleri diğer okullarımızda da devam ettirerek daha temiz bir çevrede, daha temiz bir Şehitkamil'de ve daha temiz bir Gaziantep'te yaşamak ümidiyle" ifadelerini kullandı.



"Daha yaşanabilir bir Şehitkamil olacak"



Etkinliğe ilişkin konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu açıklamada bulundu:



"Bugün, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ile beraber Türkan Mehmet Akcan İlkokulu'nda öğrencilerimizle beraber 'Temiz Okul, Temiz Aile, Temiz Mahalle' etkinliği gerçekleştirdik. Çevre konusunda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilinçlendirmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımızla beraber yürüyüş yaparak sokaklarımızı gezdik. İnsanlarımızda bu etkinliği görerek onlar içinde bir farkındalık oluştu. Amacımız gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir daha sürdürülebilir bir çevre bırakmak. Bu konuda da tabi ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Aynı zamanda çocuklarımızla birlikte ailelerimizi de bilinçlendirmemiz lazım. Tabi en büyük temizlik kirletmemeden başlar. Bu konuda da 7'den 70'e herkesi toplum olarak bilinçlendirirsek, bu konuda gerekli kültürü oluşturabilirsek, inanın daha güzel, daha yaşanabilir bir Şehitkamil olacak. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin de artarak devam etmesini temenni ediyorum." - GAZİANTEP