"Temiz Okul Temiz Enerji" projesi İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika
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"Temiz Okul Temiz Enerji" projesi İstanbul'da tanıtıldı

07.03.2022 16:44
"Temiz Okul Temiz Enerji" projesi İstanbul'da tanıtıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilen okullarda enerji üretimi ve tasarrufuna gidilmesi, çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimler verilmesi hedeflenen "Temiz Okul Temiz Enerji" projesi tanıtıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilen okullarda enerji üretimi ve tasarrufuna gidilmesi, çevre bilinci ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimler verilmesi hedeflenen "Temiz Okul Temiz Enerji" projesi tanıtıldı.

Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulunda düzenlenen projenin tanıtımında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu dönemde özellikle yenilenebilir enerjiyi okullar, kurumlar ve toplumsal hayatta önemsemek gerektiğini söyledi.

Salgın sürecinin ilk başladığı günlerde birçok ülkenin sınırlarını kapattıktan sonra kendi kendisine yetme çabasına girdiğini dile getiren Yazıcı, "Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığımız çok stratejik bir kararla meslek okullarına hızla çok yönlü ekipman ve makine desteği sağladı. Bu destek, meslek okullarındaki çok kıymetli meslektaşlarımızın emekleriyle birleşmek suretiyle bizim Milli Eğitim Bakanlığında belki Türkiye'deki en önemli yaygın teşkilatın, kendi maske ve kendi temizlik ürünlerini en başta üretme imkanını sağladık." diye konuştu.

Meslek okullarındaki yenilenebilir enerjiyi bütün okullarla birleştirip kendi kendilerine yetecek enerji üretimini ve kullanımını sağlamak istediklerini kaydeden Yazıcı, belirlenen 39 ilkokulda doğanın, çevrenin, yenilenebilir enerjinin, iklim değişikliğinin ders müfredatlarına girme aşamasında olduğunu, projeyi etkin bir şekilde İstanbul'da yürütmeye başladıklarını anlattı.

"Beton sayısını azaltmak istiyoruz"

Okullarda yağmur depolama sistemleri kurmak, enerjilerini üretecek güneş enerji santrallerinin sistemlerini oluşturmak, ampulleri ve bataryaları fotoselli yapmak istediklerini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Okul içerisinde kendimiz üretebildiğimiz enerjiyi ve kullandığımız doğal gaz, su ve elektriği bizzat öğrencilerimizin panoları vasıtasıyla kapalı devre televizyonlarla gerekse meslek liselerimizin elektrik-elektronik bölümleriyle birlikte geliştireceğimiz pano sistemleriyle her an öğrencilerimizin görüp bu konuda farkındalık sağlayabilecekleri bir formata dönüştürmek istiyoruz. Bunu okullarımızda da yaygınlaştırmak ve okul bahçelerimizi daha yeşil, daha yaşanılacak bir hale getirmek, beton sayısını azaltmak, beton metrekaresini sınırlandırmak ve en zor alanlarda bile 'Acaba farklı ne yapabiliriz, doğayla çocuklarımızı nasıl daha iç içe kılabiliriz?' Bunlar üzerinde çalışmalar yapmak istiyoruz."

Tanıtımda Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara, İstanbul Fen ve Doğa Okulları il Koordinatörü Ayşin Kahramantekin, Bahçeşehir Anaokulu Müdürü Macide Işık da projeyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, şube ve ilçe müdürleri ile bazı STK temsilcileri katıldı.

Bu arada, kentteki 39 ilçede belirlenen birer pilot okulda projeye ilişkin altyapı çalışmaları başlatıldı. Proje ile bu okullarda öğretmenlere İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından eğitim verilmesi planlanıyor.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 'Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek... İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 'Temiz Okul Temiz Enerji projemizi Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da örnek olabilecek... Samsun'da 20 bin öğrenciye skolyoz taraması Samsun'da 20 bin öğrenciye skolyoz taraması

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Enerji, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Temiz Okul Temiz Enerji' projesi İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika


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