Temiz okyanuslar için farkındalık yarışı - Son Dakika

Meridian Adventure Race plastik kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Epicblue Swimrun Finale Ligure yarışının ikinci etkinliğine ev sahipliği yaptı. Pazar günü İtalya'nın Ligurya kıyılarında gerçekleştirilen etkinlik, İsveç'teki Ötillö yarışından esinlenip hızla büyüyen yüzme-koşu sporunu bu olağanüstü beldeye getirdi.

Epicblue Race Director Matteo Testa, "Sadece çok sporlu formatta yeni bir macera duygusunu değil, sağlıklı ve bereketli okyanuslar oluşturmada önem taşıyan koruma çabalarında sporculara doğrudan destek vermeyi de hedefliyoruz. Açık havayı seven insanlar olarak, onu korumaya inanıyoruz." diye konuştu.

Meridian Adventure Group Kurucusu Sean Galleymore ise, "Meridian Adventure, Plastic Oceans için görünürlük ve bağlılığı desteklemek amacıyla Epicblue Swimrun etkinliklerinden faydalanan bir ortaklık geliştirmiş olmaktan onur duyuyor" dedi. - İSTANBUL