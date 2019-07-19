Temiz şehir Nevşehir için temizlik kampanyası

20 Temmuz 2019 Cumartesi (yarın) gerçekleştirilecek olan etkinlik Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi arkasında bulunan Kültür Park'ta yapılacak. Saat 17.00'da başlayacak olan programda Nevşehir protokolü ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberlerindeki gönüllü gençler ve çocuklarla çevre temizliği yapacak.

Etkinliğe katılacak olan gençlere ve çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından tişört, şapka ve çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Nevşehir bırakabilmek için başlattıkları temizlik kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşları etkinliğe davet eden Başkan Rasim Arı, "Dünyaya temizliği ve medeniyeti öğreten bir millet olarak kentimizin daha temiz görünmesini önemsiyoruz. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekliliğine inanıyoruz." dedi.