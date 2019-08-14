Son Dakika Haberleri: Temiz su çalışmalarına uluslararası su yönetimi sertifikası
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Temiz su çalışmalarına uluslararası su yönetimi sertifikası

36 dakika önce

Denetim ve belgelendirme kuruluşu SGS, Türkiye'den bir şirkete Su Yönetimi Birliği (AWS) sertifikası verdi.

Temiz su çalışmalarına uluslararası su yönetimi sertifikası, System.String[]
Denetim ve belgelendirme kuruluşu SGS, Türkiye'den bir şirkete Su Yönetimi Birliği (AWS) sertifikası verdi.

Denetim ve belgelendirme kuruluşu Societe Generale de Surveillance (SGS) tarafından Philsa'ya Su Yönetimi Birliği (AWS) sertifikası verildi. Temiz su çalışmalarından dolayı sertifikaya sahip olan firmanın Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, Türkiye'de bir ilke daha imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Su Yönetimi Birliği Standardı'na göre ilgili paydaşlarımızla birlikte bir model geliştirdik. Buna göre, İzmir Torbalı'da bulunan üretim tesisimiz dahilindeki su kaynaklarının doğru yönetilmesini temin ederken, aynı zamanda fabrika sınırlarının da ötesine geçerek, bölgemizdeki havzanın su yönetimi konusunda da pozitif katkılar sağlamaya çalıştık. Paydaşlarımızla ve komşularımızla işbirliği yaparak, sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlayan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çalışmaların örnek olmasını umuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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