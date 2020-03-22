Temiz Toplum Derneğinden infaz düzenlemesi önerisi - Son Dakika

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve gündemdeki infaz düzenlemesine ilişkin, "Kontrolsüz af daha kötü sonuçlar doğurur ancak af olmasa da, cezasını tamamlayan aynı şeyi yapmaya devam edecek. Uyuşturucu ve bağlantılı suçlardan cezaevinde olanları rehabilite ederek tahliye edelim." ifadesini kullandı.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile gündemin üst sıralarında yer almaya başlayan, uyuşturucu ve bağlantılı suçtan cezaevinde olanları da kapsayacağı iddia edilen infaz düzenlemesine dair uyarılarda bulundu.

Uyuşturucu bağımlılığını bir tür salgın olarak niteleyen Ay, "Bugün koronavirüs salgını bir tehdit ancak uyuşturucu salgını da ondan aşağı kalır değil. Koronayı, inanıyorum ki milletçe mücadelemiz sonucunda yeneceğiz. Ancak uyuşturucu belasıyla mücadelede maalesef başarılı olamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, uyuşturucu tedavilerinde de istenilen düzeye gelinmediğini savunarak, "Biz uzun süredir bunu ifade ediyoruz. Bu 60 bin dolayında kişi affedildiğinde, tamamına yakını, tedavi ve rehabilite edilmediği için aynı şeyi yapmaya devam edecek. Bataklık büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Af tartışmalarının uzun süredir devam ettiğini ve bu konuda dernek olarak birçok üst düzey görüşme yaptıklarını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanlarımıza, 600 vekilimize mektup gönderdik. Basın açıklamalarımızla 82 milyona ulaşmaya gayret ettik. Meclis'te partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, dönemin Emniyet Genel Müdürü ile görüşerek kontrolsüz affın olası kötü sonuçlarını kendilerine ifade ettik. Alternatifleri de ortaya koyduk. Umuyorum ki bu uyarılarımız dikkate alınır. Kontrolsüz afla ya da cezalarını tamamlayarak, ne şartla olursa olsun madde bağımlılarının rehabilite edilmeden cezaevinden çıkmaları benzer sonuçlar doğuracak. Kontrolsüz af daha kötü sonuçlar doğurur ancak af olmasa da, cezasını tamamlayan aynı şeyi yapmaya devam edecek. Gelin bu tartışmaları fırsata çevirelim. Uyuşturucu ve bağlantılı suçlardan cezaevinde olanları rehabilite ederek tahliye edelim."