'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu - Son Dakika

'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu

06.04.2021 12:16
'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu, System.String[]

Temiz ve bakımlı yaşam alanlarının insanlara olumlu etkilerinden yola çıkarak, 'Temizken Güzel' projesini hayata geçiren Cif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle günlük 200 bin kişinin kullandığı şehrin en çok kullanılan toplu taşıma duraklarından Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nı yeniledi.

Temiz ve bakımlı yaşam alanlarının insanlara olumlu etkilerinden yola çıkarak, 'Temizken Güzel' projesini hayata geçiren Cif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle günlük 200 bin kişinin kullandığı şehrin en çok kullanılan toplu taşıma duraklarından Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nı yeniledi.

Önde gelen ev bakım markalarından Cif, temiz evlerin insanlar üzerinde oluşturduğu olumlu duyguları şehirlere taşıma hedefiyle hayata geçirdiği 'Temizken Güzel' projesi kapsamında bu kez de Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nı güzelleştirdi. İstanbul için toplu taşıma ağının kalbi niteliğindeki Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda yapılan çalışmalar, bugün (6 Nisan) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz'ın katıldığı çevrimiçi bir toplantıda anlatıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise markanın elçisi oyuncu Doğa Rutkay Kamal gerçekleştirdi.

Dönüşümden geçen Zincirlikuyu Metrobüs Durağı da 'Temizken Güzel'

Metro, metrobüs ve çok kullanılan birçok otobüs hattının buluşma noktası olan, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı her gün yaklaşık 200 bin kişi tarafından kullanılıyor. 'Temizken Güzel' projesi kapsamında durakta yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmaları yolculuların burada yaşadıkları deneyimin daha pozitif olmasını hedefliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında yoldan geçen araçların sebep olduğu hava kirliliğine karşı kendini ve havayı temizleyen boya ile duvarları yeniden renklendirilen durakta ayrıca gün ışığı tonlarında doğal aydınlatma kullanıldı. Durakta yaşanan yoğun yaya trafiğini rahatlatmak için zemin bilgilendirme ve yönlendirmeleri sistemi ve yeşil bitkiler de durağa eklenen diğer unsurlar oldu. Bunlara ek olarak Cif Çöpkapar'lar tarafından İstanbul Boğazı'ndan toplanan atıklar da denizlerdeki kirliliğe yönelik bilinci artırmak için Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda sergileniyor.

'Temizken Güzel' kapsamında Cif Çöpkapar'lar 6 ayda 10 ton atık topladı

Toplantıda ayrıca Temizken Güzel projesinin 6 aylık sonuçlarına da değinen Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, "Şirket olarak iklim, çevre ve sosyal konularda verdiğimiz taahhütleri önemsiyoruz. Temizken Güzel'in ilk 6 ayına dair yaptığımız değerlendirmeye baktığımız zaman sonuçlardan gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'nin çok sevdiği ve ilgi gösterdiği Cif 'Çöpkapar'larımızla bugüne kadar İstanbul Boğazı'ndan 10 ton atık topladık. Bu atıkların geri dönüştürülmesi ile Sıfır Atık hesaplamalarına göre 164,02 varil petrol ve 412,56 kg sera gazı tasarrufu sağlamış olduk" dedi.

Yeni Cif şişeleri Boğaz'dan toplanan atıklardan üretilecek

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bu atıkların önemli bir kısmını oluşturan plastik atıkların geri dönüşümü ile ürettiğimiz Cif şişeleri çok yakında raflarda tüketicilerle buluşacak. Markamızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi ile yaptığı amaç birliğinin döngüsel ekonomi açısından hepimizi gururlandıran örnek bir sonuca dönüştüğünü söyleyebilirim".

Projenin çok yoğun ilgi gördüğünü ve Türkiye'nin dört bir yanından pek çok il ve ilçe belediyesinin ve şirketin iş birliği için temasa geçtiğinden de bahseden Yılmaz, "Projenin gelecek dönemi için Türkiye geneline ulaşacak ve yaşadıkları şehirlerde fark oluşturmak adına halkın da doğrudan dahil olabileceği yeni planlar üzerinde çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu
'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu
'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu
'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu
'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu

Zincirlikuyu, Metrobüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"         
13:02
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik         
11:27
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama         
11:20
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları Süreç Erdoğan'ın talimatıyla başladı! Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları "Narlı" ve "Vezir" tescillendi         
10:08
Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu         
09:07
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 13:30:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Temizken Güzel' projesinin yeni durağı Zincirlikuyu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei