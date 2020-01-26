Temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika

Temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

7 saat önce

Afyonkarahisar'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25) yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da, temizlediği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Sinanpaşa ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Öztürk, eşinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Öztürk, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirilen Öztürk'ün naaşı, memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi.

Temizlediği silah ateş alınca yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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