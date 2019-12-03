Son Dakika Haberleri: Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
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Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

6 saat önce

HAKKARİ'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti, System.String[]

HAKKARİ'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hakkari- Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli uzman çavuş, temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:51 Kaynak: DHA
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