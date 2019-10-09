Son Dakika Haberleri: Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı
Son Dakika Güncel Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

58 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı.

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde Fatih Kılıç, evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Silah sesi üzerine eve giden komşuları, Kılıç'ın yerde yaralı halde yattığını gördü.

Kılıç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kılıç, ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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