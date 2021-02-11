Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahıs ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Ateş alan silah şahsın karnına isabet ederken ailenin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.K. ilçeye bağlı Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta evinde temizlediği tabancası ateş aldı.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı.

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