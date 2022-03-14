TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU - Son Dakika
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TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU

14.03.2022 15:35

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Murat Şahin (30), temizlemeye çalıştığı av tüfeği kazara ateş alınca karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Murat Şahin (30), temizlemeye çalıştığı av tüfeği kazara ateş alınca karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Murat Şahin, iddiaya göre, evde bulunan av tüfeğini temizlemek istedi. Şahin, temizlik yaptığı sırada kazara tetiğe dokundu ve tüfeğin ateş almasıyla karın bölgesinden vuruldu. Evdeki yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Şahin'i ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU
TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU
TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU

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Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı Kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı

Murat Şahin, Av Tüfeği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU - Son Dakika


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