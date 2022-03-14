TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİ ATEŞ ALINCA KARNINDAN VURULDU - Son Dakika

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Murat Şahin (30), temizlemeye çalıştığı av tüfeği kazara ateş alınca karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Murat Şahin, iddiaya göre, evde bulunan av tüfeğini temizlemek istedi. Şahin, temizlik yaptığı sırada kazara tetiğe dokundu ve tüfeğin ateş almasıyla karın bölgesinden vuruldu. Evdeki yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Şahin'i ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.