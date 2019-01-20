Temizlediği Tüfek Ateş Alınca Parmağı Koptu
55 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlediği tüfeği kazara ateş alan kişinin parmağı koptu.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, temizlediği tüfeği kazara ateş alan kişinin parmağı koptu. Tahtaköprü
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla kamp kuran Arif Aslan
(40), yanında getirdiği tüfeğini temizlemek istedi. Bir süre sonra kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Aslan'ın bir parmağını kopardı.
Aslan, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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