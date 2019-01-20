Son Dakika Haberleri: Temizlediği Tüfek Ateş Alınca Parmağı Koptu

Temizlediği Tüfek Ateş Alınca Parmağı Koptu

55 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlediği tüfeği kazara ateş alan kişinin parmağı koptu.

Temizlediği Tüfek Ateş Alınca Parmağı Koptu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlediği tüfeği kazara ateş alan kişinin parmağı koptu.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla kamp kuran Arif Aslan (40), yanında getirdiği tüfeğini temizlemek istedi. Bir süre sonra kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Aslan'ın bir parmağını kopardı.

Aslan, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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