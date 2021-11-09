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Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı - Son Dakika

Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı

09.11.2021 11:46
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kısa süre önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yüzeyi temizlenen peribacaları, yeniden sprey boya ile yazılar yazılarak tahrip edildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kısa süre önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yüzeyi temizlenen peribacaları, yeniden sprey boya ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Peribacalarının bulunduğu Araplı Mahalle Muhtarı Hamza Bulut, "Belediyemiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz 3 ay önce yaptığı çalışma ile bu yazıları sildirmişti. Şimdi yine birileri bu peribacalarına sprey boya ile yazılar yazarak tahrip etti.  Buralarda önlem alınması şart. İnsanlar buraları hangi amaçla tahrip ediyor anlamış değilim" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Araplı Mahallesi sınırları içinde bulunan sayısı 40'ı bulan peribacalarına geçen yıl kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sprey boya ile zarar vermişti. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi harekete geçerek spreyle tahrip edilen peribacalarının yüzeyinin temizliğine karar verdi. 15 Şubat'ta Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, mikro kumlama tekniğiyle yüzeyi sprey boya ile tahrip edilen peribacalarını temizlemeye başladı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarla peribacaları temizlendi.

'DOĞAL GÜZELLİĞİMİZ' Aradan geçen süreçte aynı peribacalarına yine sprey boyalarla zarar verildi. Peribacalarına kişi isimleri yazıldı. Tahrip edilen peribacaları bölge halkının tepkisine neden oldu. Yaşanan tahribata tepki gösteren Araplı Mahalle Muhtarı Hamza Bulut, "Doğal güzelliğimiz olan peribacalarımızın temizliği ve yüzeylerinin bakımı yapılmıştı. Belediyemiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz 3 ay önce yaptığı çalışma ile bu yazıları sildirmişti. Aradan 3 ay geçtikten sonra turizm düşmanları olarak nitelendireceğim kişiler, sprey boya ile peribacalarının yüzeyini yeniden yazılar yazdılar" diye konuştu.'BURALARDA ÖNLEM ALINMASI ŞART'Peribacalarının bölge için önemli bir değer olduğunu belirten Bulut, "Birileri bu peribacalarına sprey boya ile yazılar yazarak tahrip etti. Buralarda önlem alınması şart. Vatandaşlarımız bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu tarihi yapılara saldırıyorlar. İnsanlar buraları hangi amaçla tahrip ediyor anlamış değilim. Peribacalarımız ana yol güzergahında olduğu için yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir yer. Çevremiz ve turizm, bu görüntülerden dolayı zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

- Yeşilhisar
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı
Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı

Yeşilhisar, Hisarcık, Araplı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı - Son Dakika


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