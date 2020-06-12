Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü - Son Dakika

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü.

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü, System.String[]

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler "Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.


Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı. 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu. Yüzlerce ördeğin yüzdüğü haliç temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu. İBB ekiplerinin temizleme çalışmalarının yeterince yapmamasından dolayı haliç yeniden çamura büründü. Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi. Haliç'te ilerleyen tekneler tabandaki çamur tabakasını da kaldırarak arkasında çirkin bir görüntü oluşmasına neden oldu. Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı durumunu görenlerin yüreğini sızlattı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile sahillere gelen vatandaşlardan bazıları çöplerini Haliç'e attı. Bu nedenle haliç yüzeyinde yer yer çöp birikintileri oluştu. Haliç çevresinde gezinenlerin sayısı ise gün geçtikçe kirlilik ve kokudan dolayı azalıyor. Vatandaşlar ise duruma üzüldüklerini ifade ederek yetkililerin duruma el atmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.


"Yetkililerden önlem almasını istiyorum"


2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, "Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık" şeklinde konuştu.


"Bana yıllar önceki Haliç'i hatırlattı "


Yıllar önce Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmadığını ifade eden Koray Bige, "İç açıcı bir görüntü değil. Sahili üzerinde piknik ve yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bana yıllar önceki Haliç'i nispeten de olsa anımsattı" ifadelerini kullandı.


"Yıllar önceki görüntüyü anımsattı"


Haliç'te daha önceden çalışmaların olduğunu ve bunu yeterli bulmadığını karşılaştığı görüntüye üzüldüğünü söyleyen Ahmet Eren Gencer, "Burada baya bir çalışma oldu. Temizlendikten sonra böyle bir görüntü ciddi anlamda hoş karşılanmayacak bir şey. Yıllar önceki görüntüyü anımsattı. Biz o zamanlar camlarımızı bile açamıyorduk" diye konuştu. - İSTANBUL

Nurettin Sözen, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü - Son Dakika

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