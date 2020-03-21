Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor - Son Dakika

Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor

6 saat önce

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor, System.String[]

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, kişisel bakım kadar ev temizliğinin de önemine vurgu yapıyorlar. Ev temizliği denince akla gelen en önemli eşyalardan halıların temizliği de bu noktada önem kazanıyor. Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor. Türkiye Halı Yıkamacılar Konfederasyon Genel Başkanı Uğur Avni Başarır, "Evlerimizde, halılar bebeklerin oyun alanıdır. Sürekli temas halinde olduğumuz yerlerdir. Bakteri ve mikrobu en çok barındıran yerler halılardır. Evlerde temizliğin başlangıç noktası halılardır. Bu sebeple vatandaşlarımız halılarını düzenli, periyodik aralıklarla yıkatmalıdır." dedi.

Çin'de ortaya çıkan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. Bunun yanında olası koronavirüsün bulaşmaması için de vatandaşlar tedbirler almaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında ise vatandaşlar halı, koltuk gibi kolay kirlenebilen, bakteri taşıyabilen yerlerin temiz tutulmasına dikkat ediliyor. Aynı zamanda küçük çocukların oyun alanı da olan halıların temizliği önem taşıyor.

"EVLERDE TEMİZLİĞİN BAŞLANGIÇ NOKTASI HALILARDIR"

Halıların temizliğinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Halı Yıkamacılar Konfederasyon Genel Başkanı Uğur Avni Başarır, "Ülkemiz ve dünyamız küresel bir salgınla karşı karşıya. Bu küresel salgınla mücadelede önemli bir konu da kişisel temizliktir. Bunun yanında ortam temizliği de çok önemlidir. Ortam temizliği denince akla gelen ve en çok vakit geçirdiğimiz evlerimiz, dolayısıyla halılarımızın temizliği çok önemlidir. Evlerimizde, halılar bebeklerin oyun alanıdır. Sürekli temas halinde olduğumuz yerlerdir. Bakteri ve mikrobu en çok barındıran yerler halılardır. Evlerde temizliğin başlangıç noktası halılardır. Bu sebeple vatandaşlarımız halılarını düzenli, periyodik aralıklarla yıkatmalıdır." dedi.

"HALI YIKATMADA BİLİNEN, GÜVENİLİR FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ"

Vatandaşların halı yıkatma konusunda bilinçli olması gerektiğini de ifade eden Başarır, "Halı yıkatma konusunda bilinçli vatandaşlarımız bu dönemde halı yıkamacılara olan talebi arttırdı. Halı yıkatırken müşterilerimiz fiyat aralığına takılmamalılar, halı yıkama seçerken de bilinen firmaları, güvenilir firmaları tercih etmeliler. Halıları yıkarken yıkamacılarımız Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olduğu dezenfektan ve temizlik ürünlerini kullanıyor. Halıları belirli kurallara uygun şekilde evlerin kapısından alıyoruz, müşterilerle temas olmuyor. Halıları 3 gün içinde tekrar temizleyip, yıkayıp kapıya getiriyoruz. Temizliğe evlerden başlatmalıyız. Vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Son Dakika: Teknopark'taki bazı firmalardan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın         
22:28
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti         
18:21
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz         
18:10
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Temizlenmeyen halılar koronavirüse 'kapı' açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]