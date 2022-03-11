TEMİZLENMEYEN KAR TEM'DE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU, SAATLERCE BEKLEDİLER - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu Tekstilkent bağlantı yolunda araçların saatlerce yolda kalmasına neden oldu. Yolun tuzlanmaması veya zamanında temizlenmemesi nedeniyle karla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar trafiğini farkeden bazı araç sürücülerin bağlantı yolundan ters istikamete girerek ayrılmaya çalışması ise dikkat çekici görüntülere neden oldu.

TEM Otoyolu Esenler Tekstilkent bağlantı yolunda biriken kar araçların yolda kalmasına neden oldu. Saat 08.00 sıralarında uzun araç kuyruğu nedeniyle bağlantı yolunda da trafik oluştu. Trafiği farkeden sürücüler, bağlantı yolundan ters yöne giderek ana yola çıktı. Araçları yolda kalanlar ise iterek ya da tekerlek altındaki karları temizleyerek bağlantı yolundan çıkmaya çalıştı. Kar küreme araçlarının çalışmasıyla bağlantı yolunda trafik normale döndü.

TUZLAMA YAPILMAMIŞ, ARAZİ ARACIMLA BİLE DEVAM EDEMİYORUM

Bağlantı yolundan aracıyla ters istikametten çıkan Halil Harmandağ, 'Tuzlama yapılmadığı için yol kapanmış, arazi aracımla bile devam edemiyorum. Önceki yağan kardan çok ders almamış gibiyiz. Bayrampaşa'dan Esenyurt'a gidecektim. Baktım gidilecek gibi değil ben de geri döndüm ana yola bağlanacağımö dedi.

UKRAYNA'DAN GELEN EŞİMİ ALMAYA GELDİM

Taksi yolcusu Mümin Seylan 'Eşim Ukrayna'dan geldi, biraz önce otobüsten indi onu almaya geldim. Onları karşıladım. İstanbul'da kalıp İzmir'e gideceğiz. Yol tıkanmış, taksici de götürecek eve kadarö dedi. Taksici Telat Fırat 'İnşallah gideceğiz, hiç tereddütüm yok. Buraya kadar geldik, eve de birşey kalmadı. Sağ salim misafirlerimizi evine yerleştirip, huzur içinde ben de durağıma döneceğimö diye konuştu.

2 SAATTİR BURADAYIM

Yolda kalan tır şoförü Abdülkadir Yılmaz 'Araba arıza yapmadı. Kardan dolayı gidemiyorum. Yeri tutamıyor araç, tuzlama yok. Küçük arabalar büyük arabalar hepsi kalıyor. 2 saattir buradayım, herhalde pazartesiye kadar kalırımö dedi.