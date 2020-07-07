Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti - Son Dakika

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Mert Al, evine temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti. Al daha sonra kadını konuşmaması için tehdit etti, "Seni öldürürüm" dedi ancak mağdure hakkını aramaktan vazgeçmedi. Al'ın şimdi 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Evli ve bir çocuk babası Mert Al, temizlik içine evine çağırdığı A.T.G'ye halıları topladığı esnada arkadan yaklaşarak tecavüz etti. Tecavüzcü Al, talihsiz kadını bir de "Kimseye söylemeyeceksin yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti.

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Mobilya işçisi Mert Al, Facebook'ta ilan vererek temizlik işçisi A.T.G. ile evini temizletmek için anlaştı. Geçtiğimiz 16 Şubat günü A.T.G, 2 yaşındaki oğlunu da alarak temizleyeceği eve gitti.

ARKADAN YAKLAŞIP AĞZINI KAPADI

Hürriyet'te yer alan habere göre A.T.G, eve girdikten hemen sonra temizliğe başladı. Al'dan süpürge makinesi isteyen G., o sırada halıları toplamaya başladı. Bu esnada Al, G.'ye arkadan yaklaştı ve ağzını kapatarak odaya geçmesini istedi.

"BENİ DE OĞLUMU DA ÖLDÜR"

Mert Al, cebinden çıkardığı bıçağı küçük çocuğa doğrulttu. G.'yi zorla odaya götüren Al, çaresiz kadını yatağa doğru itti. O esnada oğlu ağlamaya başlayan G. bu esnada Al'a, "Beni de oğlumu da öldür" diye feryat etti.

TECAVÜZÜN ARDINDAN TEHDİT ETTİ

G., Al'ın elinden kurtulmak için çırpınsa da başaramadı. 2 yaşındaki çocuğun da odada bulunduğu esnada G.'ye tecavüz eden Al, genç kadının evden çıkmasına da bir süre izin vermedi. Al, G.'ye "Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şikayetçi olmayacaksın. Öldürürüm yoksa sizi" dedi.

Mert Al, tecavüz iddialarını reddedip rıza yoluyla birlikte olduklarını söylese de tutuklandı. Bugün hakim karşısına çıkacak Al'ın 30 yıl hapsi isteniyor.

Murat Erat, Facebook, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:04 

Son Dakika 3. Sayfa Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti - Son Dakika
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