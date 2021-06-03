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"Temizliğin eksik olmadığı yerler neden kapalı?" - Son Dakika

"Temizliğin eksik olmadığı yerler neden kapalı?"

03.06.2021 15:14

Türkiye Hamamlar ve Spalar Birliği Basın Sözcüsü Kemal Özcan, Bilim Kurulu kararlarını eleştirdi ve "Günde binlerce kişinin girdiği aynı kıyafeti onlarca insanın denediği AVM'lerde bir risk ortamı görmeyen Bilim Kurulu nasıl oluyor da günde 25- 30 kişinin girdiği suyun sabunun eksik olmadığı hamamları riskli görmüştür?" dedi.

Hamamcılar sokağa indi

Türkiye Hamamlar ve Spalar Birliği üyeleri Türkiye'nin dört bir yanından gelerek İzmir'de eylem yaptı. Konak Atatürk Meydanı Saat Kulesi önünde buluşan işletme sahipleri ve çalışanları peştamal ve sabunla eylem yaptı. "Hamamlar virüs yuvası değil", "Aranan suçlu değiliz" sloganlarını attı.

Türkiye Hamamlar ve Spalar Birliği Basın Sözcüsü Kemal Özcan, pandemi süreci boyunca cevap bulamadıkları bazı sorularıBilim Kurulu üyelerine sormak istediklerini söyledi.Özcan, kuaför, güzellik salonu gibi birebir hizmet verenve yakın temas halinde hizmet veren işletmeler açıkken hamamların hangi sebepten kapalı olduğunu sorarak, "Virüsün nefes ve sıvı partiküller yoluyla bulaştığını söyleyen Bilim Kurulu; insanın kafasına uygulanan saç sakal kesimi boya makyaj gibi uygulamaları yapan işletmeleri açık tutup onlar kadar yakın mesafede hizmet vermeyen hamamları kapatmasının sebebi nedir?" diye konuştu.

HER SU VE SABUNA ULAŞILIR İŞLETMELERİZ

Özcan,spor salonu, Bilim Kurulu'nun halı saha gibi terlemenin bol olduğu ve üstelik suyun sabunun her an erişilemediği işletmelerin tehlike arz etmediği yönündeki kararını da hatırlatarak, "İşletmelerimizde misafirler her an değil her saniye suya ve sabuna erişimi varken bu işletmeleri açıphamamları kapalı tutması hangi mantığa uygundur? Bilardo ve oyun salonları gibi kapalı mekanlarda insanlarım en az 2 saat bir arada bulunduğu kapalı mekanların açık kalmasında bir sorun görmeyen Bilim Kurulu, 25- 30 dakika süren ve suyun sabunun içinde hizmet verilen kese köpük hizmeti sırasındahamamda virüs yayıldığını nasıl düşünebilmiştir" açıklamasını yaptı.

TURİZMDEKİ SPALAR AÇIK

Özcan, turizmde faaliyet gösteren otellerin hamam ve splarının açık olduğunu da belirterek, " "Bu otellerin spalarındayayılmayan virüsün otelden bağımsız işletmelerde yayıldığını onlara düşündüren nedir,bu sonuca kendileri nasıl ulaşmıştır?" sorusunu sordu.

AVM'lere günde binlerce kişinin girdiğini vurgulayan Özcan, "Aynı kıyafeti onlarca insanın denediği AVM'lerde bir risk ortamı görmeyen Bilim Kurulunasıl oluyor da günde 25- 30 kişinin girdiği suyun sabunun eksik olmadığı hamamları riskli görmüştür?" dedi.

VAKA ARTIŞI HAMAMLARDAN DEĞİL

Özcan,vaka artışında işletmelerinin etki etmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Kaldı ki 1 senenin toplam 10 ayı kapalı olan işletmelerimizin vaka sayısında artışa sebep olduğunu söylemekte mantıksızdır...

Pandemi sürecinde 80 gün dahi hizmet vermeyen bir sektör nasıl oluyorda kapalıyken vaka sayılarının artmasından sorumlu tutuluyor ve açılması her genelgeyle ileri bir tarihe atılıyor ?

Hamamların bu açılan sektörlerden daha fazla virüs yaydığını ispatlayabilecekellerinde herhangibir veri, istatistik ya da belge var mıdır?

Varsa bunu bizlerle paylaşmakta mükelleftirler; çünkü artık aklımızın ve mantığımızın tüm çabalara rağmen anlam veremediği bir pozisyona soktular bizleri. Yüz binlerce insanın ekmek yediği bir sektör olarak akıl sağlığımız için kendilerinden mantıklı bir açıklama bekliyoruz."

Kemal Özcan, Türkiye, Pandemi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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