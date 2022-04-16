Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor - Son Dakika
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Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor

16.04.2022 14:11
Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesi Işıkköy Mahallesinde ormanlık ve zeytinlik alanda meydana gelen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesi Işıkköy Mahallesinde ormanlık ve zeytinlik alanda meydana gelen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan uyarıda, tarlada veya ormanlık alanda bulunan dal, çalı, çırpı, sazlık ve kurumuş otları yakarak temizlemeye çalışmanın büyük yangınlara neden olduğu belirtilerek; yakarak temizlik yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gökçeköy Müfreze ekipleri, Işıkköy Mahallesinde bitişik halde bulunan ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangını söndürdü. Arazi üzerinde bulunan kuru otların yakılarak temizlenmek istenmesi nedeniyle yangının çıktığı belirtilirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığından yaz mevsimi öncesinde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

"Yakarak temizlik yapmayalım"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan uyarıda, "Vatandaşlarımız, maalesef tarlasındaki otları veya pislikleri yakarak temizliyorlar. Dal, çalı, çırpı, sazlık, kurumuş otları yakmayalım. Küçük kıvılcımlar büyük yangınlara neden olmaktadır. Rüzgarın etkisiyle tarladaki yangın ormanlara sıçrayabiliyor. Eğer bilinçli hareket edilmezse yangının tahribatı oldukça artıyor. O yüzden vatandaşlarımız arazilerinde yakarak temizlik yapmamalı" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor
Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor
Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor
Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik amaçlı yakılan ateşler yangınlara neden oluyor - Son Dakika


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