İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Fevzi T. (73), çalışma yapan Kocasinan Belediyesi'ne ait temizlik aracını görmedi.
Tonlarca kilo ağırlığındaki aracın altında kalan Fevzi T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fevzi T.'nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı.
Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Temizlik aracının altında kalan bisikletli kişi hayatını kaybetti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika