Temizlik araçlarında hem uyaran hem güldüren mesaj - Son Dakika

Talas Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Belediyenin dört aracına yapılan grafiti çalışmasıyla ilçe halkına Kayseri şivesiyle "Gadasını aldığım evde gal" çağrısı yapıldı.



Koronavirüs salgınına karşı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Talas Belediyesi, dikkat çeken bir uygulamaya daha imza attı. 50 bin maske, 30 bin kitap ve 10 bin hijyen çantası dağıtımı gibi beğeni toplayan çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Talas Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılan araçlara grafiti uygulayarak farkındalık oluşturdu.



Belediyenin iki dezenfekte ve iki yol süpürme araçlarına grafiti ile "Gadasını aldığım evde gal", "Söz sana, yine bahar gelecek", "Önce tedbir, önce hijyen", "Hayat eve sığar, evde kal" sloganları yazılarak hem toplumsal mesaj verildi hem de yüzlere tebessüm ettirildi.



ŞANS VEREN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR



Araçlara grafiti uygulayan 22 yaşındaki genç Muhammed Ali Gökçen, küçüklükten beri yaptığı grafitiyi koronavirüse karşı uygulamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökçen, "5 yaşımdan beri çizim yapıyorum. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunuyum. Talas'taki bir trafo duvarına koronavirüs grafitisi yapmıştım. Bunun üzerine belediye yetkilileri benimle iletişime geçti. Ben de 4 araca grafiti uyguladım. Çalışma bir araçta 6 saat kadar sürüyor. Farklı ve güzel bir şey oldu. Bana bu fırsatı veren Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ