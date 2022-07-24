Temizlik ateşi kontrolden çıktı

Milas'ın Balcılar Mahallesi'nde çıkan yangın, Bodrum itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Balcılar Mahallesi'nde bir arazide tüm uyarılara rağmen yakılan temizlik ateşi, kontrolden çıkıp yangına dönüştü. Rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına, ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kısırlar Mahallesi'ne verilen 3 ton su kapasiteli yangın ilk müdahale tankeri ile mahalleli müdahale etti. Ardından Mumcular Mahallesi'ndeki Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla söndürüldü. - MUĞLA