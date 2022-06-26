Temizlik ateşi yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Temizlik ateşi yangına neden oldu

26.06.2022 13:26
Temizlik ateşi yangına neden oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde temizlik ateşinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde temizlik ateşinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çobanlar Mahallesi Güldürüm mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada temizlik için yakılan ateşten çıkan alevler ekin anızına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği Ekipleri yangına müdahale ederek döndürdü. Yangında 20 dönüm ekin anızı zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü Son dakika... Seydikemer'de çıkan anız yangını söndürüldü Kuyuya düşen Kuzu'yu itfaiye kurtardı Kuyuya düşen Kuzu'yu itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Temizlik ateşi yangına neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Temizlik ateşi yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement