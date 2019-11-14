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Temizlik avcıları iş başında

6 saat önce

Mamak Belediyesinin 250 kişilik hizmet ordusu, köşe bucak temizlik çalışması kapsamında bu hafta Zirvekent Mahallesi'ni baştan sona temizledi.

Temizlik avcıları iş başında, System.String[]

Mamak Belediyesinin 250 kişilik hizmet ordusu, köşe bucak temizlik çalışması kapsamında bu hafta Zirvekent Mahallesi'ni baştan sona temizledi.


Ekipler temizliğin yanı sıra mahallede gerekli bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdi. Her hafta sonu yapılan bu çalışmanın çevre duyarlılığı konusunda vatandaşları daha hassas olmaya sevk ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bütün çalışmalarımızı daha güzel bir Mamak için yapıyor, bu doğrultuda hizmet ediyoruz" dedi.


Her hafta sonu bir mahallenin bütün eksiklikleri giderilinceye kadar hummalı bir çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Köse, "Ekiplerimiz, sabahın ilk ışıkları ile birlikte çöp konteynırlarının temizliğinden pazar yerlerinin temizliğine, yeşil alanların bakımından ilaçlamaya, yol onarımından asfaltlamaya kadar çalışmalarını daha temiz ve daha yaşanabilir bir Mamak için gece gündüz demeden özveriyle gerçekleştiriyorlar" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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