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Temizlik bir kültürdür

52 dakika önce

Rutin temizlik faaliyetlerini sürdüren Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte çöp konteynerlarını onarma ve boyama çalışması başlattı.

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İlçe genelinde tespit edilen yıpranmış, eskimiş ve arızalı çöp konteynerlarıarızaları giderildikten sonra dezenfekte edilip boyanarak Gölbaşılıların hizmetine sunuluyor.

Temizliğin bir kültür olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: "Sağlıklı, temiz ve yaşanabilir Gölbaşı için ekiplerimizin rutin çalışmaları devam ederken, yaz aylarına girdiğimiz bu sıcak günlerde kötü koku ve görüntüleri önlemek, hijyenik şartları muhafaza edebilmek amacıyla konteynerlarımızı da tek tek elden geçirip tamir ve dezenfeksiyonlarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:40 Kaynak: Bültenler
Ramazan Şimşek, Güncel
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