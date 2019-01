Temizlik Çalışanlarından Tarhan'a Sözleşme Teşekkürü

MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin çöplerini toplayan temizlik çalışanları, sözleşmeyle maaşlarına zam yapan Belediye Başkanı Neşet Tarhan 'a teşekkür ettiler.Mevsim şartları ne olursa olsun, henüz şehir uykudayken yola çıkarak çöpleri temizleyen temizlik çalışanları, Başkan Tarhan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sırtçı olarak tabir edilen ve çöp kamyonu arkasında görev yapan temizlik çalışanları, geçtiğimiz günlerde DİSK Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi ile yapılan sözleşmeyle çalışanlara verilen zam dolayısıyla Tarhan'a teşekkür ederek çiçek verdiler. Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Güneş 'in de hazır bulunduğu ziyarette çalışanlar, "Sadece zamla ilgili değil, her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür etmek istedik. Sabah erken saatlerde ziyaretimize gelerek bizi onurlandırıyorsunuz. Haklarımızı almamızda bizden yana tavır alıyorsunuz. Verdiğiniz tüm destekler için teşekkür etmeye geldik" dediler. Görev yaparken her zaman çalışandan yana tavır alan bir başkan olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da "Sendika ile yapılan sözleşme gereği bu zammı biz vermedik siz hak ederek aldınız. Siz çalıştınız, alnınızı ve sırtınızı terleterek hak ettiniz. Her zaman söylediğim gibi burada ne varsa onu paylaşacağız. Belediye kazanırsa, güçlü olursa herkes kazanır. Mezitli'ye değer kattığımız zaman Mersin de güçleniyor. Belediye güçlü olursa daha çok özlük hakkı ve maaş vererek çalışanı da güçlü olacaktır. Temizlik işçilerinin benim için ayrı bir yeri vardır. Güneşte, yağmurda, çamurda, soğukta, herkes eşiyle çocuğuyla sıcak yuvasında zaman geçirirken, sizler gece sokakta çalışıyorsunuz. Verdiğimiz ücret yeterli değil elbette. Sendika olmasa da bu parayı vermeyi planlamıştık. Önümüzdeki süreçte de sendika talep etmese de daha güçlü bir belediye olursak daha önce yaptığımız gibi çalışanımıza daha fazlasını vereceğiz" dedi. - MERSİN