Temizlik Çalışmaları İle Altyapı Ve Çevre Temizliği Sağlanıyor
1 saat önce
HATSU kanalizasyon hatlarında oluşan koku, tıkanıklık ve taşma vb. sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması amacıyla verilen mücadelenin özveri ile devam ettiğini aktardı.
Hatay'ın bütün ilçelerinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine ve sosyal medya sayfalarına ( Facebook, Twitter ve İnstagram) gelen bildirimler doğrultusunda sahada çalışma gerçekleştiren HATSU Genel Müdürlüğü, mobil ekiplerin 7/24 esasına göre arazi şartları gözetmeksizin vatandaşların sorunlarını gidermek amacıyla hizmet ettiklerini açıkladı.
Esnaf ve vatandaşlar tarafından iletilen taşma ve tıkanıklık sorunlarının çözümü için yapılan müdahalelerin devam ettiğini vurgulayan İdare, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde vidanjör aracıyla tıkanan ana kanalizasyon hattının temizlendiğini ve hat çevresinden gelen kötü kokuların giderildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
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