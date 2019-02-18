Temizlik Çalışmaları İle Altyapı Ve Çevre Temizliği Sağlanıyor

Hatay'ın bütün ilçelerinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine ve sosyal medya sayfalarına ( Facebook, Twitter ve İnstagram) gelen bildirimler doğrultusunda sahada çalışma gerçekleştiren HATSU Genel Müdürlüğü, mobil ekiplerin 7/24 esasına göre arazi şartları gözetmeksizin vatandaşların sorunlarını gidermek amacıyla hizmet ettiklerini açıkladı.

Esnaf ve vatandaşlar tarafından iletilen taşma ve tıkanıklık sorunlarının çözümü için yapılan müdahalelerin devam ettiğini vurgulayan İdare, Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde vidanjör aracıyla tıkanan ana kanalizasyon hattının temizlendiğini ve hat çevresinden gelen kötü kokuların giderildiğini bildirdi.