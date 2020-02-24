Son Dakika › Güncel › Temizlik çalışmaları kırsal mahallelerde de aralıksız sürüyor - Son Dakika
Temizlik çalışmaları kırsal mahallelerde de aralıksız sürüyor
7 saat önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra yaptığı özel çalışmalarla da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra yaptığı özel çalışmalarla da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatı ile "Atmazsan Batmaz" sloganıyla temizlik seferberliği başlatan ekipler, sadece merkez mahallelerde değil kırsal mahallelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çöp toplama faaliyetlerinin aksatılmadan yapıldığı temizlik harekatı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı köy meydanları, cami bahçeleri, otobüs durakları gibi noktalarda yıkama ve süpürge makinaları ile çalışma yaparak fark oluşturuyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi