Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3) - Son Dakika
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Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3)

29.07.2022 23:38

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYORGaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), dün akşam saatlerinde 3 bin metreküp kapasiteli atık su havza setinin yıkılması sonucu tonlarca çamurlu atığın kapattığı TAG Otoyolu temizlik çalışmalarında 26'ncı saate girildi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), dün akşam saatlerinde 3 bin metreküp kapasiteli atık su havza setinin yıkılması sonucu tonlarca çamurlu atığın kapattığı TAG Otoyolu temizlik çalışmalarında 26'ncı saate girildi.İş makineleri ile otoyoldaki atık su ve çamur kalıntıları temizlenirken, oluşacak kaygan zemine karşı yollar kum dökülerek güvenli hale getirildi. Yetkililer otoyolun tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra ulaşıma açılacağını kaydetti.


YORUMLAR
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Gaziantep OSB'deki atık su taşkını nedeniyle TAG Otoyolu kapandı Gaziantep OSB'deki atık su taşkını nedeniyle TAG Otoyolu kapandı Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (2)- Yeniden Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (2)- Yeniden
Kaynak: DHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, OSB, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atık havuzunun çamur deryasına dönüştürdüğü otoyol temizleniyor (3) - Son Dakika
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