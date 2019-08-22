Son Dakika Haberleri: Temizlik çalışmaları sürüyor
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Temizlik çalışmaları sürüyor

8 dakika önce

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, yer altı çöp konteynerlerin temizlenmesi çalışmaları, logarların dezenfekte çalışmaları ile ilaçlamaların devam ettiğini söyledi.

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Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, yer altı çöp konteynerlerin temizlenmesi çalışmaları, logarların dezenfekte çalışmaları ile ilaçlamaların devam ettiğini söyledi.


Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis genelinde temizlik çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü ifade ederek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizin daha temiz olması için çöpleri alıyor. Süpürgeci ekipler ise ana güzergahları süpürüyor. Temizlikle belirli bir mesafe kat ettik. Vatandaşlarımızın da biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Konteynerlerin içerisine özellikle yer altı çöp konteynerlerinin içerisine çöpü atsınlar, eğer çöpü dışarı bırakırlarsa hem pis kuku, hem sinek, hemde koku oluyor. Biz konteynerleri sürekli yıkatıyoruz. Dezenfekte ediyoruz. İlaçlama çalışmalarımızda gece gündüz demeden sürüyor" diye konuştu. - KİLİS

Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
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