Temizlik ekibi kışa tedbirli girecek

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personele hava şartlarına uygun iş kıyafeti dağıtımı yaptı.



Çankaya Belediyesi tarafından Ardahan belediyesine destek amaçlı gönderilen ve işçileri soğuktan koruyacak kıyafetler, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından dağıtıldı.



Temiz ve çevreci bir Ardahan için temizlik faaliyetlerimiz gece gündüz devam ettiklerinin altını çizen Başkan Demir, "Belediyemiz bünyesinde çalışan değerli emekçilerimizin çalışmalarını daha aktif yürütebilmeleri ve soğuk kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri amacıyla fen ve temizlik işleri personelimizin mevsime uygun yeni kışlık elbiselerimizi dağıttık. Eksi 30 derecelerde sokakları temizleyen işçiler dağıtılan kıyafetler ile artık üşümeyecekler. Ayrıca; Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen ve ekibine teşekkür ediyorum. Dayanışma bizler için çok önemlidir" dedi. - ARDAHAN