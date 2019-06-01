Temizlik ekipleri çalışmalarına Çayırlar'da devam etti
20 dakika önce
Bartın Belediyesi temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
Belediyesi temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde gerçekleştirmiş olduğu yabani ot temizliği, yol ve çöp konteynerleri yıkama çalışmalarına Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Mevkii'nde devam etti.
Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
," Hazırlamış olduğumuz program çerçevesinde her gün çeşitli noktalarda temizlik çalışmalarını sürdüren personelimiz Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Mevkii'nde yabani ot temizliği çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından kaldırım ve araç yoluna uzan otlar temizlendi. Bu çalışmanın yanı sıra bölgede ki çöp konteynerleri ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde devam edeceğiz " dedi. - BARTIN
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