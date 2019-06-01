Son Dakika Haberleri: Temizlik ekipleri çalışmalarına Çayırlar'da devam etti
Son Dakika Güncel Haber

Temizlik ekipleri çalışmalarına Çayırlar'da devam etti

20 dakika önce

Bartın Belediyesi temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Temizlik ekipleri çalışmalarına Çayırlar'da devam etti, System.String[]
Bartın Belediyesi temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde gerçekleştirmiş olduğu yabani ot temizliği, yol ve çöp konteynerleri yıkama çalışmalarına Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Mevkii'nde devam etti.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Hazırlamış olduğumuz program çerçevesinde her gün çeşitli noktalarda temizlik çalışmalarını sürdüren personelimiz Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Mevkii'nde yabani ot temizliği çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından kaldırım ve araç yoluna uzan otlar temizlendi. Bu çalışmanın yanı sıra bölgede ki çöp konteynerleri ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde devam edeceğiz " dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:13:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temizlik ekipleri çalışmalarına Çayırlar'da devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]