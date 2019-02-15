Temizlik Ekipleri Çorum'un "Tozunu" Alıyor

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yapılan tuzlama çalışmalarından sonra yollarda kalan toz ve çakılı temizlemek için çalışma başlattı.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yapılan tuzlama çalışmalarından sonra yollarda kalan toz ve çakılı temizlemek için çalışma başlattı.



Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı açıklamada, Çorum'un temizlik konusunda örnek şehirler arasında yer aldığını söyledi.



Kar yağışı nedeniyle yollara dökülen tuz ve çakılın temizlenerek kenti bahar mevsimine hazır hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Candan, "Temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Fatih, Cemilbey, Cengiz Topel ve

Fevzi Çakmak gibi büyük caddelerimizde kaldırımlar yıkanarak temizlendi.

Ekiplerimiz çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Vatandaşlarımız temizlikle ilgili istek ve taleplerini 333 19 19 numaralı telefona bildirebilir." dedi.



Turhan, 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarda cadde ve sokakların süpürüldükten sonra basınçlı su ile yıkandığını kaydetti.

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