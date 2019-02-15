Son Dakika Haberleri: Temizlik Ekipleri Çorum'un "Tozunu" Alıyor

Temizlik Ekipleri Çorum'un "Tozunu" Alıyor

39 dakika önce

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yapılan tuzlama çalışmalarından sonra yollarda kalan toz ve çakılı temizlemek için çalışma başlattı.

Temizlik Ekipleri Çorum'un
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yapılan tuzlama çalışmalarından sonra yollarda kalan toz ve çakılı temizlemek için çalışma başlattı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yaptığı açıklamada, Çorum'un temizlik konusunda örnek şehirler arasında yer aldığını söyledi.

Kar yağışı nedeniyle yollara dökülen tuz ve çakılın temizlenerek kenti bahar mevsimine hazır hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Candan, "Temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Fatih, Cemilbey, Cengiz Topel ve
Fevzi Çakmak gibi büyük caddelerimizde kaldırımlar yıkanarak temizlendi.
Ekiplerimiz çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Vatandaşlarımız temizlikle ilgili istek ve taleplerini 333 19 19 numaralı telefona bildirebilir." dedi.

Turhan, 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarda cadde ve sokakların süpürüldükten sonra basınçlı su ile yıkandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Kar, Turhan Candan, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Sanatçı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temizlik Ekipleri Çorum'un "Tozunu" Alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]