Son Dakika Haberleri: Temizlik ekiplerinin "çöp" mesaisi
Son Dakika Güncel Haber

Temizlik ekiplerinin "çöp" mesaisi

19 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarı sonrasında Menteşe Belediyesi temizlik işçileri geç saatlere kadar temizlik yapıyor.

Temizlik ekiplerinin

Muğla'nın Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarı sonrasında Menteşe Belediyesi temizlik işçileri geç saatlere kadar temizlik yapıyor.

Halk pazarında, sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, akşam hava kararana kadar sebze ve meyvenin yanı sıra giyim ürünlerinin satışını yapıyor.

Havanın kararmasının ardından pazar esnafı tezgahını topluyor ve belediye temizlik işçilerinin mesaisi başlıyor.

İşçiler, pazar esnafından arta kalan sebze, meyve, karton, kağıt gibi atık maddelerin temizliğini yapıyor. İşçilerinin mesaileri, gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Pazar yerine bırakılan çöpler, görevliler tarafından önce süpürülüp çöp arabasına aktarılırken, daha sonra pazar yeri belediyeye ait tankerle yıkanıyor.

- Uygulama sonlandırıldı

Büyükşehir Yasası öncesi Muğla Belediyesi tarafından her hafta pazarcılara çöp poşeti dağıtıldığı ancak pazarcı esnafının çöp yerine ürün taşımak için kullandığı ve bunun üzerine uygulamanın sonlandırıldığı belirtildi.

Belediye Zabıta görevlilerinin uyarılana rağmen bazı pazarcıların çöplerini pazar yerinde bıraktıkları görüldü.

Zabıtalarca, çöp bırakan esnafa, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu"na göre, çevreyi kirletme suçundan 50 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu!
Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Temizlik ekiplerinin "çöp" mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]