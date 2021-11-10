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Temizlik elçisi "Cevat amca" 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor - Son Dakika

Temizlik elçisi "Cevat amca" 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor

10.11.2021 12:09
Temizlik elçisi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Cevat Dönmez, 25 yıldır elinde süpürge ve küreğiyle gönüllü olarak sokakları temizlemenin yanı sıra vatandaşlara bahçelerinin bakımında yardım ederek takdir topluyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Cevat Dönmez, 25 yıldır elinde süpürge ve küreğiyle gönüllü olarak sokakları temizlemenin yanı sıra vatandaşlara bahçelerinin bakımında yardım ederek takdir topluyor.

Almanya'ya 1972 yılında giderek burada 24 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Adapazarı'nın Hızırtepe Mahallesi'ne yerleşen Dönmez, çevrenin temiz tutulmasına katkıda bulunmak amacıyla gönüllü olarak sokakları temizlemeye başladı.

Sabah namazından sonra iş elbiselerini giyip, süpürge ve küreğini el arabasına koyan Dönmez, 25 yıldır sokakları, sağlık ocağı, cami ve parklar gibi ortak alanları temizlemenin yanı sıra yardım isteyen vatandaşların bahçesindeki ağaçları budayıp, çimleri biçiyor.

Hiçbir maddi beklentisi olmayan Dönmez, vatandaşların çevreyi temiz tutmasını ve kendisine dua etmesini istiyor.

"Gören belediye çalışanı sanıyor"

Cevat Dönmez, AA muhabirine, 24 yıl yaşadığı Almanya'da çevre bilinci edindiğini söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra çevreye verdiği önem dolayısıyla gönüllü olarak sokakları temizlemeye başladığını aktaran Dönmez, 25 yıldır elinden süpürge ve küreği bırakmadığını kaydetti.

Sokakları temizlerken kendisini gören mahalle sakinlerinin belediye çalışanı olduğunu düşündüğünü, bahçelerinin temizliği için de yardım istediğini belirten Dönmez, "Vatandaşların bahçelerindeki ağaçların budama işini de yapıyorum. Dua ediyorlar, işte bu dualar lazım bana." dedi.

Dönmez, maddi sıkıntısının bulunmadığını dile getirerek, sokakları gönüllü olarak temizlediğini kaydetti.

Kahvaltının ardından tıraş olup iş elbisesini giydiğini ve abdestini alarak dışarı çıktığını anlatan Dönmez, "Akşam hava kararana kadar temizliğe devam ederim. Komşulardan kimisinin ağaçlarını budarım, kimisinin çimlerini biçerim, kimisinin duvarlarını temizlerim. Sokak boyunca temizliğe devam ederim. Mahallede herkes beni tanır, 'Allah razı olsun' der. Çocuklar, 'Cevat amca ben yardım edeyim.' der. Bir gün 6 yaşındaki kız çocuğu 'Amca, hiç yorulmuyor musun?' diye sordu. 'Hayır.' deyince 'Bizim mahalleyi de temizleyiver.' dedi. 'Sıra gelirse oraya da gelirim.' dedim, sevinerek annesinin yanına gitti." şeklinde konuştu.

Dönmez, çocukların kendisini temizlik yaparken görünce yere çöp atmadığını ancak dışardan gelenlerin aynı şekilde davranmadığını belirterek, çevreyi kirletenleri uyardığını sözlerine ekledi.

"Görenler, 'Keşke bizim mahallemizin de Cevat amcası olsa' diyor"

Hızırtepe Mahalle Muhtarı Fatih Eltutan, Dönmez'in yaklaşık 25 yıldır mahalleyi temizlediğini aktardı.

Dönmez'i örnek davranışı dolayısıyla takdir ettiklerini dile getiren Eltutan, "Allah razı olsun, tüm mahalleli adına kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elimizden geldiğince yanına gidiyoruz, halini, hatırını soruyoruz. Zaten onun da bizden istediği bu." dedi.

Eltutan, Dönmez'in gün boyu mahallede temizlik yaptığını, yol kenarında bulunan otları dahi tek tek yolduğunu ve süpürdüğünü, mahalleyi tertemiz yaptığını anlattı.

Dönmez'i görenlerin, "Keşke bizim mahallemizin de Cevat amcası olsa" dediğini aktaran Eltutan, "Bütün günü mahalleyi temizlemekle geçiyor. Herhangi bir ücret de almıyor, sadece bizden hal hatır sormamızı, gelip onunla muhabbet etmemizi istiyor. Tekrar kirletilmesine rağmen üşenmeden temizlemeye devam ediyor. 'Olsun gençlerdir, yarın düzelirler. Onlar da benim gibi oldukları zaman temizler, örnek teşkil ederiz inşallah.' diyor ve temizlemeye devam ediyor." diye konuştu.

"Cevat amca sayesinde mahallemiz tertemiz"

Mahalle sakini Yusuf Ziya Kiraz da 40 yıldır mahallede yaşadığını, 25 senedir de ???????Dönmez'i tanıdığını söyledi.

Dönmez'i "mahallenin emektarı" olarak tanımlayan Kiraz, "Mahallemizin temizliğini Cevat amca yapar. Sabah 7'den akşam 8'e kadar mahalleyi tertemiz yapar. Çok çalışkandır, örnektir. Çocuklar yere çöp atmıyor. Çevreyi temiz tutmaya çalışıyor. Biliyorlar ki Cevat amca bunun için emek harcıyor. Cevat amca sayesinde doğaya, çevreye daha saygılılar. Önceden çocuklar yerlere çöp atıyordu. Biz uyarsak da pek dikkate almıyorlardı ama Cevat amca sayesinde, onun emek harcadığını gördükleri için çevreye, doğaya karşı çok daha dikkatliler. Çiçekleri koparmıyorlar, mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyorlar. Cevat amca her yönüyle mahallemizin değerini artırıyor. Cevat amca sayesinde mahallemiz tertemiz." ifadelerini kullandı.

Temizlik elçisi Cevat amca 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor
Temizlik elçisi Cevat amca 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor
Temizlik elçisi Cevat amca 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor
Temizlik elçisi Cevat amca 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor
Temizlik elçisi Cevat amca 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor

Almanya, Sakarya, Emekli, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Temizlik elçisi 'Cevat amca' 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temizlik elçisi "Cevat amca" 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor - Son Dakika
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