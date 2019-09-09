Son Dakika Haberleri: Temizlik estetikle buluşuyor
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Temizlik estetikle buluşuyor

1 saat önce

Kağıthane'de ana cadde ve arterlerde bulunan çöp konteynerleri yenilenmeye başladı.

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Kağıthane Belediyesi ilçedeki çöp konteynerlerini yeniliyor. Vatandaşlardan konuyla ilgili gelen talebi değerlendiren Kağıthane Belediyesi, mevcut çöp konteynerlerini modern bir görünüme kavuşturma kararı aldı.

Yeni konteynerler, mevcut konteynerleri içine alacak şekilde tasarlandı. Dış görünüş itibariyle çevreye uyumlu olan yeni konteynerlerin en önemli özelliğiyse koku kirliliğini önleyici ve ayrıştırıcı olması. Yeni konteynerlerde kağıt, metal ve plastiklerin ayrı ayrı atılabilmesi için bölümler bulunuyor.

100'e yakın konteynerin konulmaya başladığı bilgisini veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilerleyen zamanda bu sayının artacağını söyledi.

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:07 Kaynak: Bültenler
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