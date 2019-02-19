Temizlik Görevlileri Buldukları Çantayı Sahibine Teslim Etti
1 saat önce
Adıyaman Belediyesi temizlik firmasının çalışanları sokakta buldukları çantayı sahibine teslim etti.
Adıyaman
Belediyesi temizlik firmasının çalışanları sokakta buldukları çantayı sahibine teslim etti.
Adıyaman Belediyesi Yörem Firmasında temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Güder ve Mustafa Aslan
, Altınşehir
Mahallesinde temizlik yaptıkları esnada bayan çantası buldu. Esnaf ile birlikte temizlik görevlileri içerisinde kimlik, kredi ve maaş kartı ile bir miktar para olan çantayı açtı. Çantanın içindeki telefon numarasından çantanın sahibine ulaşıldı.
Z.Ö. isimli bayana ait olan çantayı sahibine teslim eden temizlik görevlilerini vatandaşlar bu duyarlı davranıştan dolayı tebrik etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
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