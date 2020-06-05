Temizlik görevlileri doyasıya eğlendi - Son Dakika

Temizlik görevlileri doyasıya eğlendi

Doğan GÜNDOĞDU/SİTANBUL, (DHA) ' Koronavirüs sürecini yoğun şekilde çalışarak geçiren temizlik görevlileri, düzenlenen konser programı ile doyasıya eğlendi. Temizlik görevlisi Turan Çakmak, 'Biz koronavirüs sürecinde gerçekten elimizden geleni yaptık. İnsanlar kullandıkları maskeleri, eldivenlerini ve ıslak mendilleri yerlere atıyorlar. Herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz' dedi.

Esenler Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline konser düzenledi. Düzenlenen konserde temizlik görevlileri kimi zaman duygulandı kimi zaman ise oyun havalarına eşlik ederek yöresel müziklerle oynadı.

'KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GERÇEKTEN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Temizlik görevlisi Turan Çakmak, çok güzel ve eğlenceli bir konser olduğunu ifade ederek, 'Daha güzel konserleri de bekliyoruz. Belediyelerin temizlik görevlilerine daha çok önem vermesini istiyoruz. Biz Koronavirüs sürecinde gerçekten elimizden geleni yaptık. İnsanlar kullandıkları maskeleri, eldivenlerini ve ıslak mendilleri yerlere atıyorlar. Bu da bizim için sıkıntılı bir durum oluyor. O sokaklarda çocuklarda oynuyor. Herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz' diye konuştu.

'PSİKOLOJİMİZ BİRAZ BOZULDU'

Bu süreçte morallerinin kötü olduğunu söyleyen Abdullah Alparslan, 'Bu konser bize çok iyi geldi. Zaten Koronavirüs sebebiyle bir psikolojimiz biraz bozuldu. Bütün Temizlik görevlileri eğleniyor burada. Çok iyi geldi bize bu konser' şeklinde konuştu.